В Иордании заявили, что выселение палестинцев в страну создаст экзистенциальную угрозу

Премьер-министр королевства Бишер аль-Хасауна назвал мир с Израилем стратегическим выбором страны

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Иордания не приемлет принудительного выселения палестинцев из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан на свою территорию. Об этом, как передала телестанция Al Mamlaka, заявил премьер-министр королевства Бишер аль-Хасауна, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мир с Израилем остается нашим стратегическим выбором, но любые попытки заставить палестинцев переместиться на иорданскую территорию создадут экзистенциальную угрозу", - подчеркнул он.

Премьер выразил обеспокоенность по поводу действий израильских оккупационных властей, которые привели к массовой эвакуации жителей из северных районов сектора Газа. "Вызывает тревогу насилие со стороны вооруженных поселенцев на Западном берегу Иордана, которые преследуют цель спровоцировать исход палестинцев на другой берег реки", - отметил он.

Аль-Хасауна сообщил, что поступающая гуманитарная помощь в сектор Газа не превышает в настоящий момент 10% потребностей населения, пострадавшего от агрессии. По его мнению, "промежуточные варианты решения кризиса не будут иметь успеха, и необходимо добиваться длительного прекращения огня, что позволит продовольственной и медицинской помощи достичь всех районов".

Премьер обратил внимание на то, что медицинские учреждения в палестинском анклаве испытывают существенную нехватку лекарственных препаратов и оборудования, им не хватает медперсонала для оказания срочной помощи раненым. Он указал, что Иордания при содействии Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Франции направляет гуманитарные конвои на палестинские территории, кроме того необходимые медикаменты сбрасываются с самолетов на парашютах двум иорданским полевым госпиталям в Газе.

Глава иорданского правительства подтвердил, что его страна примет участие в слушаниях в Международном суде ООН в Гааге по иску, предъявленному ЮАР против Израиля о возможном нарушении конвенции о геноциде.