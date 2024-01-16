В Белом доме заявили, что крупные мировые державы серьезно взаимозависимы

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что нынешняя эпоха - эпоха радикальных перемен

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает, что в современном мире крупные державы в значительной степени взаимозависимы. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я думаю, что нынешняя эпоха характеризуется простыми словами, но очень сложной реальностью - стратегической конкуренцией в эпоху взаимозависимости. Крупные державы глубоко взаимозависимы, они также конкурентоспособны, и это создает мир, в котором мы живем", - сказал он.

"Сегодня мы находимся в начале новой эры. Крупные державы гораздо более взаимозависимы, чем во времена холодной войны, но мы также находимся в жесткой конкуренции относительно модели мира, который мы хотим построить. Нынешняя эпоха - эпоха радикальных перемен", - подчеркнул Салливан.