СМИ: застрявшие в Румынии украинские водители провели акцию протеста

По информации издания "Страна", акция проводилась с целью привлечь внимание местных властей и ускорить разблокировку границы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Водители украинских грузовиков провели в Румынии акцию протеста вблизи пункта пропуска "Сирет", заблокированного для проезда румынской стороной. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, застрявшие в Румынии украинские водители вышли с протестом на центральную дорогу в городе Сирет, расположенного неподалеку от заблокированного КПП. Акция проводилась с целью привлечь внимание местных властей и ускорить разблокировку границы.

Уточняется, что утром 17 января украинские водители планируют провести акцию повторно.

В настоящее время румынские фермеры блокируют движение украинских грузовиков в пунктах пропуска "Викову-де-Сус" и "Сирет" на границе с Украиной. Румынские фермеры и водители протестуют против увеличения стоимости обязательной страховки автотранспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны из-за большого количества украинских грузовиков.