Генсек НАТО считает, что на Украине идет конфликт на истощение

Йенс Столтенберг отметил, что не стоит недооценивать Россию

ДАВОС, 16 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что конфликт на Украине превратился в "войну на истощение".

Как он заявил в интервью агентству Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Давосе, превращение украинского конфликта "в войну на истощение" означает, что "теперь необходимо не только развертывать новые системы, но и следить за тем, чтобы было достаточно боеприпасов, достаточно запчастей". Он также отметил, что "не стоит недооценивать Россию".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины будут воевать с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Украина нуждается в устойчивой финансовой и военной помощи для противостояния России.