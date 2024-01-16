Отряды сопротивления в Ираке утверждают, что атаковали ракетой порт Хайфа

Атака была проведена с использование "усовершенствованной крылатой ракетой большой дальности", уточняет телеканал Al Jazeera

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Военизированные отряды, входящие в движение "Исламское сопротивление Ирака", объявили о ракетной атаке израильского порта в городе Хайфа, расположенном на берегу Средиземного моря. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Согласно утверждению отрядов сопротивления, "удар был нанесен по порту Хайфы несколько дней назад". Указывается, что атака была проведена с использование "усовершенствованной крылатой ракетой большой дальности". О результативности налета "Исламское сопротивление Ирака" информации не предоставило.

Официальных комментариев с израильской стороны по этому поводу до сих пор не поступало.

12 января движение утверждало, что нанесло удар по цели, расположенной в израильском городе Эйлат на берегу Красного моря. При этом говорилось, что радикалы применили "соответствующее оружие".

Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в их Telegram-канале, предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку "Вашингтон продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.