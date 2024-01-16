Авиация коалиции за сутки шесть раз нарушила воздушное пространство Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Вадим Кулить отметил, что в районе Эт-Танф зафиксировали две пары штурмовиков А-10 Thunderbolt

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США шесть раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, находящемся под контролем так называемой международной антитеррористической коалиции. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15 и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции", - сказал Кулить.

По его оценке, подобными действиями коалиция во главе с США продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Кроме того, по данным замруководителя ЦПВС, в провинции Алеппо в результате снайперского огня со стороны террористов по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Маарет погиб один сирийский военнослужащий.