Генсек ООН заявил, что все заинтересованы в окончании конфликта на Украине

Антониу Гутерриш отметил, что, помимо этого, все хотят, чтобы кризис в Газе закончился миром на основе двухгосударственного решения

ДАВОС /Швейцария/, 16 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перед началом встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе заявил о всеобщей заинтересованности в завершении конфликта на Украине.

"Я полагаю, что мы все хотим, чтобы <...> [конфликт] на Украине закончился в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - сказал он.

"Мы хотим, чтобы кризис в Газе закончился миром на основе двухгосударственного решения, чтобы палестинцы и израильтяне могли трансформировать этот ужасный кризис в возможность строительства общего будущего", - говорится в заявлении Гутерриша, распространенном офисом главы всемирной организации.