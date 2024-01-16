СМИ: США эвакуируют свою военную базу в Сирии

Как уточняет агентство Tasnim, на базе дислоцированы около 350 американских военнослужащих

ДУБАЙ, 16 января. /ТАСС/. Американские военные эвакуируют персонал базы в Хемо в окрестностях Эль-Камышлы (700 км от Дамаска) из-за повторяющихся нападений боевиков. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники.

По их информации, на базе дислоцированы около 350 американских военнослужащих. Она расположена в 4 км от аэропорта города Эль-Камышлы и является одной из стратегически важных баз США в Сирии.

Власти США пока не подтвердили эту информацию.

9 января пресс-секретарь военного ведомства США Патрик Райдер сообщил, что американские силы в Ираке и Сирии с 17 октября 2023 года 127 раз подвергались атакам. Из них 52 нападения пришлись на американские базы в Ираке и 75 - на базы в Сирии.

Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в их Telegram-канале, предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку "Вашингтон продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".