США не готовят новые поставки оружия Украине ввиду отсутствия бюджетных средств на это

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не готовят новые поставки оружия Украине ввиду отсутствия бюджетных средств на это, а последний пакет Киеву был выделен 27 декабря. Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Наш последний пакет помощи [Украине] в области безопасности был одобрен 27 декабря, - сказал он. - В настоящее время мы не работаем над формированием другого пакета помощи, как нет каких-либо объявлений о [подготовке к таковому] либо к отправке [нового пакета помощи]". По словам Кирби, у администрации США сейчас нет на это финансовых средств.