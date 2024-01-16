Байден обсудит с лидерами палат Конгресса США свои запросы по нацбезопасности

Они включают помощь Украине и Израилю

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден 17 января обсудит с лидерами двух палат американского Конгресса свои запросы в области национальной безопасности, которые включают помощь Украине и Израилю. Об этом сообщила журналистам в ходе телефонного брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Завтра президент Байден примет лидеров Сената и Палаты представителей Конгресса, а также руководителей ключевых комитетов и высокопоставленных сотрудников Белого дома, чтобы обсудить критическую важность [исполнения] его запросов по национальной безопасности", - сказала она. Жан-Пьер не стала приводить подробностей, заявив, что в среду Белый дом может распространить дополнительную информацию по поводу встречи.

"Консультации по двухпартийным договоренностям относительно границы, включая выделение средств и политику, все еще продолжаются", - добавила пресс-секретарь Белого дома. "Мы считаем, что они движутся в верном направлении", - уточнила она. "Нужны двухпартийные договоренности. Как вы знаете, мы ведем эти консультации на уровне Сената", - подчеркнула Жан-Пьер. По ее словам, Байден лично обсуждает эту тему с некоторыми американскими законодателями.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Однако дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в обеих палатах законодательного органа высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.