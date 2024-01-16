Украинский вопрос ссорит европейцев, Киев считает граждан. События вокруг Украины

Евродепутаты перешли на взаимные оскорбления во время дебатов вокруг необходимости дальнейшей поддержки Украины. Ряд европарламентариев обвинял сторонников продолжения военной помощи в безумии и требовал остановить поставки вооружений.

Верховная рада приняла закон о создании единого электронного реестра мобилизованных, привязанного к единому реестру избирателей. По данным украинского Минобороны, реестр будет наполняться данными обо всех гражданах Украины в возрасте от 17 до 60 лет. Ранее в реестр вносились данные лиц от 18 лет.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Военные РФ отбили в общей сложности 15 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях. В общей сложности за сутки противник потерял до 990 бойцов убитыми и ранеными.

Российская ПВО за сутки сбила 69 украинских беспилотников, а также 13 снарядов HIMARS.

Создание реестра

Верховная рада приняла закон о едином электронном реестре мобилизованных, привязанном к единому реестру избирателей, сообщила депутат украинского парламента Ирина Геращенко. По данным украинского Минобороны, список будет наполняться данными ЦИК, налоговой и миграционной служб. Ведомства будут дополнять реестр сведениями обо всех гражданах Украины 17-60 лет. Ранее в реестр вносились данные лиц от 18 лет.

Минобороны Украины отметило, что закон позволит ему размещать свои IT-системы в облачных хранилищах стран - членов НАТО, чтобы ускорить доступ ВСУ к разведданным западных партнеров.

Деньги из резерва

Правительство Украины в январе дополнительно направит 792 млн гривен ($21 млн) из резервного фонда госбюджета на оборонную сферу, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Эти средства, по его словам, "распределяются военными подразделениями на самые насущные нужды", в том числе на закупку тепловизоров и дронов.

Российские активы

Евросоюз приступил к технической работе по реализации выдвинутого Еврокомиссией (ЕК) плана по использованию доходов от замороженных активов России в интересах Украины, заявил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС. Он отметил, что участники заседания "подтвердили твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе".

Помощь от США

Вашингтон продолжит помогать Киеву, несмотря на сложности с согласованием финансирования дальнейшей поддержки в Конгрессе, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Блинкен также выразил уверенность, что в Европе "поступят так же".

Оружейный аудит

Брюссель приступил к аудиту вооружений, переданных странами-членами Украине, в связи с заявлениями о том, что некоторые из них не смогли выполнить обязательства по поставкам оружия Киеву, сообщила газета Financial Times. Подобное требование Брюсселя уже вызвало протест со стороны ряда некоторых стран, отказывающихся предоставлять полные данные. Служба планирует обнародовать данные проверки перед саммитом ЕС 1 февраля.

Решение о проведении проверки последовало вслед за требованием канцлера Германии Олафа Шольца подсчитать и сравнить военные поставки стран Киеву.

Фицо и Орбан

Военная помощь Запада Украине не имеет смысла и ведет лишь к увеличению жертв конфликта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном. Фицо уверен, что через три года придется констатировать, что пропали 50 млрд евро, увеличилось число жертв конфликта и "никто не сдвинулся с места". При этом будут улучшаться позиции России для переговоров о мире, добавил он.

Венгрия считает, что Евросоюз должен оказать финансовую помощь Украине, но таким образом, чтобы это не нанесло ущерба бюджету всего сообщества. По мнению Орбана, финансовая помощь Украине должна поступать "из внебюджетных источников" ЕС и не на долговременной основе. Он также подтвердил, что Венгрия выступает против того, чтобы страны ЕС брали общий кредит ради оказания финансовой помощи Украине. По мнению Будапешта, для этого следует создать специальный фонд, в который смогут поступать средства как из государственных, так и частных источников.

Фицо назвал предложения коллеги "рациональными и здравыми".

Разногласия в Европарламенте

Депутаты Европарламента перешли на взаимные оскорбления во время дебатов вокруг необходимости дальнейшей поддержки Украины. Евродепутат из Ирландии Клэр Дэли назвала сторонников оказания военной помощи Украине "обезумевшими маньяками" и высказала мнение, что они на самом деле помогают лишь акционерам оружейных компаний.

Ее соотечественник Мик Уоллес согласился, выразив мнение, что евробюрократы хотели "поддержать американскую прокси-войну, чтобы нанести ущерб России", а в результате "потратили миллионы евро налогоплательщиков", "помогая разрушить Украину".

В свою очередь глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, выступившая в рамках председательства Бельгии в Совете ЕС, заявила, что конфликт на Украине угрожает Европе и ведется за европейские ценности и безопасность. "Поэтому наш долг заключается в том, чтобы продолжать и наращивать нашу поддержку, в том числе военную, так долго, как потребуется. Говорить иначе - значит проявлять несознательность", - сказала она.