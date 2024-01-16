Торговым судам США и Британии, следующим через Красное море, отказывают в страховании

По словам главы отдела морских и грузовых перевозок компании Marsh Маркуса Бейкера, практически все страховщики вносят ограничения в полисы страхования от военных рисков

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Страховщики судов вносят ограничения в полисы страхования от военных рисков, чтобы не предоставлять услуги связанным с США, Великобританией и Израилем судам, проходящим через Красное море. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу отдела морских и грузовых перевозок страховой компании Marsh Маркуса Бейкера.

По его словам, страховщики начинают добавлять в полисы соответствующие "оговорки, которые исключают [возможность страхования судов, имеющих] отношение к США, Великобритании и Израилю". "Практически все добавляют [в список ограничений] нечто подобное", - утверждает Бейкер.

Как следует из данных сервиса Marine Traffic, количество коммерческих судов, следующих через Красное море, в январе сократилось более чем в два раза по сравнению с прошлым месяцем на фоне ударов США и Великобритании по объектам хуситов на территории Йемена. Так, за три дня начиная с пятницы через Баб-эль-Мандебский пролив прошли 114 коммерческих судов, включая танкеры для перевозки нефти. За аналогичный период неделей ранее Баб-эль-Мандебский пролив пересекли по крайней мере 130 судов, в середине декабря прошлого года - более 270.