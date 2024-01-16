Блинкен заявил о возможных проблемах Украины и США, если Конгресс не одобрит помощь Киеву

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон не заинтересован в прямом военном столкновении с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Как Киев, так и Вашингтон столкнутся с проблемами, если американский конгресс не одобрит новые ассигнования для Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании CNBC.

"Послушайте, нет такого волшебного горшочка с деньгами. Если мы не получим эти деньги, это будет реальной проблемой. Это реальная проблема для Украины. Думаю, это проблема и для нас, для наших лидерских позиций в мире", - сказал он.

Блинкен также подчеркнул, что Вашингтон не заинтересован в прямом военном столкновении с Россией.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября прошлого года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Однако дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в обеих палатах законодательного органа высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.