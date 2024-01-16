Правительство Болгарии должно подать в отставку не позднее 6 марта

Это необходимо, чтобы максимально быстро вступил в должность новый кабинет во главе с премьером Марией Габриэль, сообщил премьер-министр Николай Денков

СОФИЯ, 16 января. /ТАСС/. Нынешнее правительство Болгарии подаст в отставку не позднее 6 марта, сообщил в интервью телеканалу Nova из Давоса премьер-министр Болгарии Николай Денков.

"Не позднее 6 марта правительство должно подать в отставку, это необходимо, чтобы максимально быстро вступил в должность новый кабинет во главе с премьером Марией Габриэль", - сказал он.

Денков допустил, что в новом правительстве возможно появление новых политиков, но он будет настаивать на сохранении нынешнего состава болгарского кабмина. "Я - сторонник сохранения нынешней команды. <...> Я доволен командой, которую имею. Да, каждого из министров можно критиковать, можно критиковать и премьер-министра, но остается фактом, что правительство огромную часть своих задач выполнило, причем в довольно трудной ситуации, и это нужно ценить", - сказал премьер.

"Перемены не могут быть самоцелью, они должны иметь ясные причины. Это понимание есть и у Габриэль, и у других политиков, это является исходной точкой в вопросе о том, каким будет будущее болгарское правительство", - подчеркнул Денков, который принимает участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

Договоренности о ротационном правительстве Болгарии были достигнуты коалицией партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" с Союзом демократических сил и коалицией политических движений "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" после выборов в парламент 2 апреля 2023 года. Николай Денков был избран главой болгарского правительства 6 июня.