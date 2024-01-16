В США заявили об обсуждении в Катаре новой сделки по освобождению заложников ХАМАС

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что движение удерживает "более 100, до 140 заложников"

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация участвует в консультациях в Катаре относительно возможности новых договоренностей по освобождению заложников радикального движения ХАМАС. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

Как он отметил, координатор СНБ по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгёрк в последние дни был в Дохе, "уделив основное внимание ситуации с заложниками и пытаясь продвинуться вперед в том, что касается новых предложений по их возвращению". "Это остается для нас приоритетом", - заверил Кирби.

"Что касается новой сделки по заложникам, я могу сказать, что мы работаем над этим очень усердно", - добавил он. "Я не хочу забегать вперед с тем, какова ситуация, но мы ведем очень серьезные и активные консультации в Катаре относительно возможности новой сделки", - подчеркнул представитель Белого дома. "Мы надеемся, что это даст результаты, даст результаты скоро", - добавил он. Кирби сообщил, что ХАМАС удерживает "более 100, до 140 заложников".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.