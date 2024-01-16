Комитет по окончанию присутствия сил США в Ираке начал работу

Он определит сроки окончания пребывания сил международной коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Двусторонний иракско-американский комитет, который должен определить сроки окончания пребывания сил международной коалиции, которую возглавляют США, на территории Ирака, официально начал свою работу. Об этом говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани.

"В рамках Всемирного экономического форума в Давосе ас-Судани провел переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном", - говорится в заявлении пресс-службы иракского премьера, которое процитировало агентство INA. В нем указывается, что "в ходе встречи было подтверждено начало работы двустороннего комитета по рассмотрению присутствия [возглавляемой США] международной коалиции в Ираке и обсуждения разработки графика завершения миссии коалиции [в Ираке]".

В документе отмечается, что в ходе работы двустороннего комитета будет сформирована и "программа перехода к комплексным двусторонним отношениями со странами коалиции после окончания ее миссии в стране".

5 января ас-Судани заявил, что оснований для присутствия в Ираке сил международной коалиции больше нет и Багдад намерен принять конкретные меры для завершения пребывания иностранных военных в стране. Тогда иракский премьер отметил, что власти страны "определят дату начала переговоров в рамках двустороннего комитета, который был создан для выработки мер по прекращению присутствия сил коалиции в Ираке". Заявление ас-Судани последовало после того, как один из командиров шиитского движения "Хезболлах ан-Нуджаба" Абу Таква был убит в результате удара американского беспилотника в столице Ирака, еще не менее шести человек пострадали.

О выводе сил коалиции

26 декабря Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" на иракской территории в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии. Правительство Ирака тогда расценило удары ВС США по целям в республике как враждебный акт, который нарушает суверенитет страны.

Со своей стороны в Пентагоне заявили 8 января, что США не планируют в настоящее время выводить из Ирака свои войска, численность которых составляет около 2,5 тыс. человек. По словам пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС Патрика Райдера, ему неизвестно о каких-либо обращениях иракского правительства с просьбой о выводе американских войск. Представитель военного ведомства добавил, что ВС США находятся в Ираке по приглашению правительства страны.