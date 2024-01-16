В Словакии с 1 февраля начнет действовать министерство туризма и спорта

Предполагалось, что ведомство появится 1 января 2024 года

БРАТИСЛАВА, 16 января. /ТАСС/. Министерство туризма и спорта с 1 февраля 2024 года года начнет действовать в Словакии. Об этом сообщил телеканал TA-3.

Ранее предполагалось, что ведомство в структуре государственного управления появится 1 января. Это предусматривал разработанный правительством страны закон, который в прошлом месяце утвердил Национальный совет (парламент), но на него наложила вето президент республики Зузана Чапутова. Во вторник парламентарии его преодолели голосами 77 против 53 из 131 присутствовавшего на заседании высшего законодательного органа.

Закон, против которого возражала Чапутова, предусматривает также передачу от президента правительству компетенции назначать глав некоторых государственных органов. Эта норма значительно укрепит позиции премьера. Он, согласно словацким СМИ, получит возможность без президентского согласия продвигать на руководящие должности своих сторонников.

Противоречия между Чапутовой, которая близка потерявшим в Словакии власть по итогам состоявшихся в сентябре 2023 года парламентских выборов либеральным партиям, и действующим премьером, социал-демократом Робертом Фицо возрастают. Они, в частности, избегают не предусмотренных протоколом контактов. Глава государства выступает с критикой действий кабмина, некоторые из них она планирует оспорить в Конституционном суде.

Между тем президентские полномочия Чапутовой истекают летом 2024 года, она отказалась от предусмотренной конституцией возможности добиваться переизбрания на второй пятилетний срок на выборах 23 марта. Согласно опросам населения, наибольшие шансы на победу на выборах имеет соратник премьера, спикер Национального совета Петер Пеллегрини. Он намерен официально объявить о намерении баллотироваться 19 января.