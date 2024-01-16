В Пакистане заявили, что удар Ирана может иметь серьезные последствия

В заявлении пакистанского МИД отмечается, что атака является нарушением суверенитета страны

ИСЛАМАБАД, 16 января. /ТАСС/. Удар, нанесенный ВС Ирана по территории Пакистана, является нарушением воздушного пространства страны, которое может повлечь за собой серьезные последствия. Об этом говорится в заявлении пакистанского МИД, размещенном на сайте ведомства.

"Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение своего воздушного пространства со стороны Ирана и удар по пакистанской территории, в результате которого погибли двое ни в чем не повинных детей и были ранены три девочки. Это нарушение суверенитета Пакистана абсолютно неприемлемо и может иметь серьезные последствия", - отмечается в тексте.