Залужный проинформировал главу Военного комитета НАТО о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что обсудил с Робом Бауэром возможности объединения технологических усилий Украины и НАТО

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обсудил по телефону с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром ситуацию на фронте и возможности объединения технологических усилий.

"Проинформировал адмирала Бауэра о ситуации на фронте, - написал Залужный в своем Telegram-канале. - Отметил, что в войне такой интенсивности и масштаба именно технологии играют важную роль. Обсудили перспективу и возможности объединения технологических усилий Украины и НАТО для достижения победы".

Главком ВСУ добавил, что обменялся с Бауэром мнениями "о тактике и стратегии Украины и альянса". Они также договорились "обратить внимание на ряд важных вопросов" во время заседания Совета Украина - НАТО, которое пройдет 17 января. Залужный уточнил, что примет участие в заседании в онлайн-формате.

15 января Залужный рассказал по телефону председателю Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералу Чарльзу Брауну о результатах боевых действий в прошлом году и прогнозах на 2024 год.