США и Катар обсудили вопросы освобождения удерживаемых ХАМАС заложников

Стороны в том числе затронули тему обеспечения доступа гуманитарной помощи в сектор Газа

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани вопросы освобождения удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС заложников на встрече на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Стороны обсудили неотложные усилия по освобождению всех оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС, включая американских граждан, а также текущие инициативы по содействию расширению и обеспечению постоянного доступа гуманитарной помощи в сектор Газа, необходимой для спасения человеческих жизней", - отмечается в документе.

Салливан в Давосе также встретился отдельно с иракским премьер-министром Мухаммедом ас-Судани и политическим лидером иракских курдов, председателем Демократической партии Курдистана Масудом Барзани. Они обсудили обстрел иранским Корпусом стражей исламской революции объектов в окрестностях административного центра Иракского Курдистана, города Эрбиль, а также нападения на американских военнослужащих в регионе.