Министры обороны США и Украины обсудили нужды украинской армии

Ллойд Остин и Рустем Умеров уделили внимание вопросам предоставлению дополнительных средств противовоздушной обороны и обеспечению боеспособности военно-воздушных сил

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Рустем Умеров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили потребности украинских вооруженных сил. Об этом Умеров сообщил в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Обсудили текущую ситуацию на передовой, укрепление фортификационных сооружений, предоставление дополнительных средств противовоздушной обороны и обеспечение боеспособности военно-воздушных сил", - написал он.

15 января пресс-служба Пентагона сообщила, что Остин, госпитализированный 1 января в Национальный медицинский центр Уолтера Рида (штат Мэриленд), выписан из больницы.