В Финляндии начинается предварительное голосование на выборах президента

Оно будет проводиться с 17 по 23 января

ХЕЛЬСИНКИ, 17 января. /ТАСС/. Предварительное голосование - самый популярный среди граждан Финляндии способ волеизъявления - начинается в среду на выборах президента этой страны. Об этом сообщило финское министерство юстиции.

Общая явка на выборы президента Финляндии 2018 года составила 69,9%, более половины избирателей (36,7%) проголосовали досрочно.

Предварительное голосование на президентских выборах 2024 года будет проводиться с 17 по 23 января в Финляндии и с 17 по 20 января за рубежом в дипломатических представительствах. День выборов - воскресенье 28 января. Избирательные участки расположены в торговых центрах, библиотеках, школах и других общественных местах.

Всего в выборах 2024 года могут принять участие 4,55 млн граждан Финляндии из 5,56 млн жителей. Самыми крупными избирательными округами являются Столичный регион (Уусимаа), где чуть более 806 тыс. избирателей, и город Хельсинки, где их чуть более 550 тыс. Данные предварительного голосования будут обнародованы в 21:00 мск в день выборов 28 января сразу после закрытия избирательных участков.

Всего в выборах президента 2024 года участвуют девять кандидатов. Основная борьба, согласно соцопросам, развернется между двумя из них: депутатом парламента, экс-главой МИД Пеккой Хаависто и бывшим премьер-министром профессором Александром Стуббом.

Полномочия нынешнего главы государства Саули Ниинистё истекают в феврале 2024 года, он занимал этот пост максимально возможные два срока подряд.