Поправки к законопроекту о высылке мигрантов в Руанду раскололи британских консерваторов

Депутат Билл Кэш ранее направил на обсуждение инициативу, согласно которой британское правительство не обязано соблюдать международное законодательство в области прав человека при реализации своей программы по борьбе с нелегалами

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Десятки депутатов от правящей Консервативной партии Великобритании поддержали предложения об ужесточении законопроекта о высылке нелегальных иммигрантов в Руанду на время рассмотрения их прошений об убежище, вступив тем самым в конфликт с правительством. Как свидетельствуют итоги голосования в Палате общин британского парламента, обе поправки не были приняты, после чего двое заместителей председателей партии тори в знак несогласия с правительственным законопроектом подали в отставку.

Вечером 16 января депутат-консерватор Билл Кэш выставил на обсуждение законодателей инициативу, согласно которой британское правительство не обязано соблюдать международное законодательство в области прав человека при реализации своей программы по борьбе с нелегалами. За принятие этой поправки проголосовали 60 парламентариев-консерваторов, восемь членов парламента от Демократической юнионистской партии и два независимых депутата - Скотт Бентон и Эндрю Бриджен, которые ранее состояли в Консервативной партии.

Среди тех, кто поддержал это предложение, значатся бывший премьер-министр королевства Лиз Трасс и экс-лидер Консервативной партии Иэн Дункан Смит. Кроме того, за поправку проголосовали заместители председателя партии тори Ли Андерсон и Брендан Кларк-Смит, нарушив таким образом партийную дисциплину. Сразу после голосования они объявили об уходе со своих должностей. Предложение Кэша было отклонено голосами 529 депутатов.

Затем на голосование выставили инициативу другого депутата-консерватора, бывшего замглавы МВД королевства Роберта Дженрика, который покинул британское правительство в конце 2023 года именно из-за несогласия с представленным кабмином законопроектом о борьбе с нелегалами. Дженрик предложил принять поправку, согласно которой просители убежища не должны иметь юридической возможности заблокировать их высылку из Великобритании. Эту идею поддержали 58 парламентариев, против выступили 525 депутатов. После голосования депутат от Консервативной партии Джейн Стивенсон объявила о прекращении работы помощником министра по делам бизнеса и торговли Кеми Бэйднок.

Суть законопроекта

План, предполагающий отправку нелегальных мигрантов в Руанду, представил полтора года назад кабинет Бориса Джонсона. Пока его так и не удалось воплотить в жизнь из-за позиции британских судов, посчитавших, что депортированным в Руанду нелегалам будет грозить высылка в родные страны, где их жизнь и здоровье может подвергнуться опасности. Чтобы обойти возникшую преграду, правительство премьер-министра Риши Сунака подписало новое соглашение с Руандой, призванное исключить такую возможность, а также представило новый законопроект. В нем Руанда объявляется безопасной страной, также предусматриваются меры, которые ограничат возможности высылаемых мигрантов оспорить это в суде.

Третье чтение законопроекта в Палате общин состоится 17 января. Лидер парламентской группы "Новые консерваторы" (которая объединяет представителей правого крыла Консервативной партии) Дэнни Крюгер заявил телеканалу Sky News, что готов голосовать против законопроекта, если он не будет ужесточен. В свою очередь председатель центристского объединения "Одна страна" в составе фракции консерваторов Дэмиэн Грин, напротив, пригрозил отозвать поддержку законопроекта, если он будет сильно видоизменен.

Сунак настаивает на том, что Великобритания должна исполнять свои обязательства члена Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Как отмечают политические комментаторы, судьба инициативы остается неопределенной. В середине декабря, когда законопроект обсуждали во втором чтении, его поддержали 313 парламентариев, против проголосовали 269.

Проблема нелегалов

Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии на надувных лодках через пролив Ла-Манш, неуклонно увеличивалось на протяжении последних лет. Всего за последние пять лет через Ла-Манш в Великобританию перебрались более 110 тыс. нелегалов, несмотря на обещания Консервативной партии противодействовать незаконной иммиграции.

В общей сложности власти Соединенного Королевства в 2023 году обработали свыше 112 тыс. прошений на получение убежища, из которых были удовлетворены 67% заявлений. На период рассмотрения заявок нелегалов, как правило, размещают в специальных миграционных центрах, однако их количества недостаточно. Содержание таких иммигрантов, по данным газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в £4 млрд ($5 млрд) в год. В частности, на размещение нелегалов в отелях уходит порядка £6 млн ($7,6 млн) в сутки.