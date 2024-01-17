CNN: Трамп покинул суд в Нью-Йорке после заседания по иску писательницы Кэролл

На слушаниях, которые прошли 16 января, определили состав жюри присяжных

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп покинул федеральный суд на Манхэттене в центральной части Нью-Йорка, где проходит заседание по делу писательницы Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей политика в изнасиловании и клевете. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что Трамп не сообщил, намерен ли участвовать в заседании 17 января, но объявил, что пропустит слушания 18 января из-за похорон тещи. Адвокат Трампа Алина Хабба пыталась добиться от судьи Льюиса Каплана переноса заседания с 18 на 19 января, чтобы "позволить [Трампу] ежедневно присутствовать на заседаниях по делу, на что он имеет право". Однако, судья отказался переносить заседание, заявив, что не препятствует посещению Трампом суда.

На слушаниях 16 января был выбран состав жюри присяжных. В отличие от суда по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization, судья не стал устанавливать каких-либо ограничений и правил, касающихся выступления бывшего американского лидера в суде.

Экс-глава США претендует на переизбрание на высший государственный пост в ноябре 2024 года. Из Нью-Йорка он направился выступать перед сторонниками в штат Нью-Гэмпшир, где 23 января состоятся первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии.

Это уже второе разбирательство по этому делу. В мае 2023 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве и клевете. Тогда суд постановил, что экс-президент США должен выплатить Кэрролл $5 млн. Позднее писательница обратилась в суд с просьбой разрешить ей внести изменения в поданный иск - в частности, теперь она требует от Трампа возмещения ущерба на сумму по меньшей мере $10 млн. Поводом для пересмотра стали как более ранние заявления бывшего американского лидера в отношении Кэрролл и выдвинутых ею обвинений, так и его слова в эфире телеканала CNN, где он назвал писательницу сумасшедшей, ее доводы "фальшивкой и выдумкой", а поданный против него иск "подстроенной сделкой".

В 2019 году Кэрролл, которая была колумнистом нескольких известных изданий, опубликовала книгу, где утверждала, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. Она уже подавала соответствующий иск в суд, однако дело тогда не получило хода. В ноябре 2022 года американка предъявила новый иск к экс-президенту, обвинив его в клевете и отрицании факта изнасилования. Трамп неоднократно отвергал эти обвинения, заявляя, что никогда не встречался с Кэрролл.