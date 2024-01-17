Франция и Украина намерены подписать соглашение о безопасности

Оно будет готово в ближайшие недели, сообщил президент республики Эмманюэль Макрон

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Франция и Украина намерены подписать в ближайшие недели соглашение о гарантиях безопасности в соответствии с обязательствами, данными после саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Елисейском дворце.

"Мы тесно сотрудничаем с европейскими и британскими партнерами. Мы завершаем подготовку двустороннего соглашения, которое будет готово в ближайшие недели. Оно содержит элементы гарантий [безопасности]", - сказал он.

На полях саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Группа семи приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Затем к этой декларации присоединились некоторые другие страны. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным. Украинские власти надеются уже до конца года заключить первые двусторонние договоры с европейскими странами. Переговоры о гарантиях безопасности Украина уже начала с Великобританией, Канадой, США, Францией, Японией и Германией.

Британское соглашение

В ходе визита в Киев премьер-министра Великобритании Риши Сунака 12 января было подписано британо-украинское соглашение о безопасности. Британский премьер объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на £2,5 млрд.

Соглашение по гарантиям безопасности, подписанное Киевом и Лондоном, не содержит положений о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины. Однако в гарантии безопасности со стороны Великобритании входит "предоставление Украине всесторонней помощи для защиты и восстановления территориальной целостности в ее международно признанных границах, включая территориальное море и свободную экономическую (морскую) зону, восстановление национальной экономики и защиту ее граждан", "сдерживание России", оказание помощи в развитии украинских вооруженных сил, "определяя приоритетами противовоздушную оборону, артиллерию и средства огневого поражения дальнего действия, бронетехнику".

В случае нового конфликта с Россией Великобритания и Украина должны будут провести консультации в течение 24 часов. Великобритания при этом также обязуется в рамках требований собственного законодательства "предоставить Украине быструю и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую поддержку; ввести против России экономические и другие ограничения; провести консультации с Украиной относительно ее потребностей".