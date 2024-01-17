WSJ: разногласия в военном кабинете Израиля угрожают успеху операции в Газе

По данным газеты, противоречия обострились в том числе в связи с давлением Вашингтона, требующего не допускать жертв среди мирного населения

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Существенные разногласия в военном кабинете Израиля становятся достоянием общественности, ставя под угрозу успех военной операции еврейского государства в секторе Газа. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

По ее данным, позиции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и входящего в военный кабинет лидера оппозиционного блока "Государственный лагерь" Бени Ганца расходятся по двум ключевым вопросам. Они касаются того, следует ли Израилю вести переговоры об освобождении заложников и завершении конфликта, а также того, кто должен управлять сектором Газа после окончания боевых действий.

Издание поясняет, что противоречия в руководстве страны обострились в связи с давлением Вашингтона, требующего не допускать жертв среди мирного населения, а также из-за того, что израильское правительство не смогло вернуть всех заложников.

Так, Ганц выступает за переговоры с радикальным движением ХАМАС ради возвращения около 130 человек, удерживаемых в заложниках, а Нетаньяху и Галант заявляют, что только военное давление вынудит палестинскую группировку пойти на уступки, пишет газета.

Израиль утверждает, что ликвидировал тысячи боевиков ХАМАС и лишил движение возможности атаковать, однако еврейское государство все еще не достигло первоначальной цели - полного уничтожения ХАМАС, заключает The Wall Street Journal.