Макрон заявил о готовности к диалогу с Трампом в случае его переизбрания

Французский лидер отметил, что в интересах своей страны будет сотрудничать "с кем бы то ни было"

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон готов к сотрудничеству с Дональдом Трампом в случае его переизбрания на высший государственный пост США. Об этом он заявил на пресс-конференции в Елисейском дворце.

"Я работаю с тем руководителем, которого выбирает народ, - отметил он. - Я готов поддерживать диалог в интересах Франции с кем бы то ни было, как это было с Трампом на протяжении всего срока его президентства".

Бывший президент США 15 января одержал убедительную победу по итогам кокусов (собраний активистов) республиканцев в штате Айова. Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии. С кокусов в Айове фактически начался отбор кандидатов от республиканцев на президентские выборы в США.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года действующий американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.