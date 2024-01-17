Армия Израиля сообщила об ответных ударах по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

В ЦАХАЛ отметили, что 16 января было зафиксировано несколько запусков снарядов и ракет по районам Рамот-Нафтали, Шушан, Штула и местности возле горы Манор

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 января. /ТАСС/. Истребители, танки и артиллерия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли новые ответные удары по военным объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители, танки и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических и военных объектов "Хезболлах" в населенных пунктах Хула и Айта-эш-Шаб на юге Ливана", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "в течение дня (16 января - прим. ТАСС) было зафиксировано несколько запусков [снарядов и ракет] по районам Рамот-Нафтали, Шушан, Штула и по району горы Манор на севере Израиля". "ЦАХАЛ нанес удары по местам, откуда велся огонь", - добавили военные.