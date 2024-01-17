Нетаньяху выразил признательность за соглашение по доставке медикаментов заложникам

Как сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля, представители Катара привезут лекарства из Египта в сектор Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил признательность всем, кто принимал участие в достижении при посредничестве Катара и Франции соглашения по доставке медикаментов удерживаемым палестинским движением ХАМАС израильским заложникам и гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"В результате договоренности о доставке лекарств похищенным израильтянам, достигнутой главой "Моссад" с Катаром по поручению премьер-министра, в Египет должны вылететь два самолета ВВС Катара, которые доставят медикаменты, приобретенные во Франции по списку, составленному в Израиле в соответствии с медицинскими потребностями [удерживаемых в секторе Газа] заложников. Премьер-министр Нетаньяху выражает признательность всем, кто помогал в этом процессе", - говорится в сообщении.

В ведомстве премьера отметили, что "представители Катара привезут лекарства из Египта в конечный пункт назначения в секторе Газа". "Израиль настаивает на том, чтобы все лекарства были доставлены по назначению.", - подчеркнули в канцелярии премьера.

Катарское министерство иностранных дел 16 января сообщило, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара и Франции достигли соглашения о поставках гуманитарной помощи в сектор Газа в обмен на передачу медикаментов удерживаемым в анклаве заложникам. Согласно сообщению, 17 января два транспортных самолета Военно-воздушных сил Катара доставят медикаменты и гуманитарную помощь в египетский город Эль-Ариш, откуда они будут переправлены в палестинский анклав через пограничный контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный в северной части Синайского полуострова.