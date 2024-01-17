В Палестине заявили, что Израиль должен разрешить переправку помощи с Западного берега

Палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе отметил, что в северной части анклава усугубляется гуманитарная катастрофа

РАБАТ, 17 января. /ТАСС/. Власти Израиля должны разрешить переправку гуманитарной помощи с Западного берега реки Иордан в сектор Газа, где усугубляется гуманитарная катастрофа. Об этом заявил в Рамалле палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе во время встречи с заместителем исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) Карлом Скау.

"Израиль должен разрешить переправку гуманитарной помощи с Западного берега реки Иордан в сектор Газа, что могло бы облегчить доставку помощи в северную часть сектора Газа на фоне ухудшения там ситуации, ставшей результатом отделения севера от юга [анклава] и препятствования со стороны [израильской] оккупационной армии прибытию грузов с гуманитарной помощью", - цитирует главу правительства палестинское информационное агентство WAFA.

Штайе и Скау обсудили меры и усилия по доставке продовольствия и гуманитарной помощи в сектор Газа. Палестинский премьер отметил, что "в секторе Газа усугубляется гуманитарная катастрофа из-за ограниченности поставок продовольствия и гуманитарной помощи, доставляемых через контрольно-пропускной пункт "Рафах" (на границе сектора Газа и Египта - прим. ТАСС)".