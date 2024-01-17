Премьер Госсовета КНР предложил ЕС облегчить экспорт технологичной продукции

Ли Цян отметил, что необходимо поддерживать баланс в китайско-европейской торговле

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в швейцарском Давосе предложил ЕС ослабить ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в Китай. Об этом сообщил китайский МИД.

"Мы готовы импортировать больше востребованных европейских товаров и надеемся, что Евросоюз ослабит ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в КНР", - приводит слова Ли Цяна сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Премьер Госсовета указал на необходимость поддержания баланса в китайско-европейской торговле. Он пообещал, что власти Китая продолжат создавать в стране "первоклассную деловую среду путем развития рыночных отношений, обеспечения верховенства закона и интернационализации".

"Мы готовы вместе с ЕС придерживаться основополагающих норм рыночной экономики, в частности, [правил] свободной торговли, честной конкуренции, открытости и сотрудничества", - подчеркнул Ли Цян.

Он выразил надежду, что политика Евросоюза в отношении китайских предприятий будет "справедливой, правомерной, прозрачной и равноправной". По словам премьера Госсовета КНР, властям ЕС следует "с осмотрительностью прибегать к торгово-экономическим стратегическим мерам ограничительного характера".

Ли Цян также предложил главе ЕК использовать китайско-европейский механизм по продвижению диалога в гуманитарной сфере для укрепления сотрудничества в области культуры, образования и туризма, в научно-технической сфере. Как он отметил, тем самым стороны смогут "придать новую жизненную силу отношениям Китая и Евросоюза".