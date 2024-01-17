Трамп заявил, что будет работать с Рамасвами, который вышел из президентской гонки в США

Экс-президент Соединенных Штатов отметил, что бизнесмен "очень умный" и "у него потрясающие идеи"

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет работать с бизнесменом Вивеком Рамасвами, который ранее объявил о выходе из президентской гонки в Соединенных Штатах.

"Он фантастический парень, очень умный. У него потрясающие идеи, и он молод <...>, у него светлое будущее <...>. Он будет работать с нами", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, где 23 января состоятся первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии.

Вивек Рамасвами также выступил на этой встрече и призвал своих сторонников голосовать за Трампа.

В понедельник в штате Айова прошли первичные выборы. По итогам голосования Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии. Второе место занял губернатор штата Флорида Рон Десантис с 21,2% голосов, третье - бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли с 19,1% голосов. Рамасвами получил 7,7% голосов, после чего объявил о выходе из президентской гонки и заявил, что намерен поддерживать Трампа на выборах.

С кокусов в Айове фактически начался отбор кандидатов от Республиканской партии на президентские выборы, которые пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года действующий президент США демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.