Трамп назвал управляющих США людей дураками

Бывший американский лидер также выразил опасение, что за оставшееся время на своем посту президент Соединенных Штатов Джо Байден его команда "могут нанести большой вред" стране

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенными Штатами правят дураки.

"Нами управляют дураки", - сказал он, выступая во вторник перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, где 23 января пройдут первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии.

Трамп назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена "самым коррумпированным президентом в истории" США. "Честно говоря, он самый некомпетентный президент, которого только можно встретить. С ним мы можем быть втянуты в третью мировую войну", - добавил республиканец.

По словам Трампа, он переживает, что за оставшееся время на своем посту Байден и его команда "могут нанести большой вред" Соединенным Штатам.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.