СМИ: израильская армия ведет бои с палестинцами на Западном берегу

Столкновения происходят в лагере беженцев Балата, сообщает телеканал Al Mayadeen

ДУБАЙ, 17 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивный обстрел и штурмует лагерь палестинских беженцев Балата на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, израильские военные ведут ожесточенные бои с силами палестинского сопротивления в лагере беженцев Балата, расположенном в городе Наблус. Телеканал отмечает, что израильтяне "стянули к лагерю значительное подкрепление" и начали разрушать инфраструктуру при помощи тяжелой военной техники. В ответ палестинцы используют самодельные взрывные устройства и ведут огонь из стрелкового оружия.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.