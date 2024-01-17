Трамп сравнил главу Пентагона с ребенком, играющим в ноутбук

Так бывший президент США прокомментировал то, что Ллойд Остин дистанционно координировал работу своего ведомства, находясь в больнице

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп сравнил главу Пентагона Ллойда Остина, который в начале января был госпитализирован, с ребенком, играющим в ноутбук.

"Он [Остин] пользуется ноутбуком, лежа на больничной койке <...>, управляет военными действиями с ноутбука, как ребенок, который играет в ноутбук", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, где 23 января состоятся первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии.

Остин вечером 1 января был госпитализирован в центр Уолтера Рида, а 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном 9 января заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и прооперировали. 15 января пресс-служба Пентагона информировала о его выписке из больницы.

Члены Конгресса США потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не уведомил своевременно общественность и власти о его госпитализации. Аппарат генерального инспектора американского военного ведомства в свою очередь сообщил, что начнет проверку обстоятельств госпитализации главы Пентагона в январе.