Китай заявил о намерении не вмешиваться во внутреннюю политику других стран

КНР намерена соблюдать этот принцип как норму в развитии международных отношений, отметил глава МИД республики Ван И

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Китайские власти будут придерживаться принципа невмешательства во внутреннюю политику других стран и соблюдать его как норму в развитии международных отношений. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе визита в Того.

"Мы благодарны Того за поддержку в отношении справедливой позиции Китая и в свою очередь продолжим решительно поддерживать усилия вашей страны по защите суверенитета, безопасности и интересов развития, - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Мы также будем сообща отстаивать [принцип] невмешательства во внутренние дела [других стран] как основополагающую норму международных отношений".

Ван И подчеркнул, что настоящие друзья "поддерживают друг друга в критические моменты".