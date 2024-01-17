Al Jazeera: в Газе в результате атаки Израиля погибли четыре человека

Среди жертв есть двое детей, сообщил телеканал

ДУБАЙ, 17 января. /ТАСС/. Не менее четырех палестинцев погибли, десятки ранены в результате израильского обстрела на юге сектора Газа.

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, четверо палестинских граждан, включая двух детей, погибли в результате обстрела израильской армией жилого дома в Рафахе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву, отдельным районам Ливана и Сирии, а также поселения на Западном берегу реки Иордан.