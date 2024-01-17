Палестинский Красный Полумесяц получил 173 грузовика с помощью для Газы

В организации отметили, что в машинах продукты, вода, предметы первой необходимости и лекарства

ДУБАЙ, 17 января. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) подтвердило факт прибытия 173 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа.

"Сегодня команды Палестинского Красного Полумесяца получили 25 грузовиков, загруженных гуманитарной помощью от Египетского Красного Полумесяца. В грузовиках, прошедших через контрольно-пропускной пункт "Рафах", продукты питания, вода, предметы первой необходимости и медикаменты", - говорится в заявлении организации, опубликованном на ее странице в X.

В PRCS сообщили, что за минувшие сутки организация получила еще 148 грузовиков с гуманитарной помощью от различных международных организаций.