СМИ: число жертв ударов Израиля по Хан-Юнису за сутки достигло 23

По информации агентства, при обстреле ЦАХАЛ серьезные повреждения получила больница "Насера", в которой находились гражданские

ДУБАЙ, 17 января. /ТАСС/. Авиаудары и артиллерийские обстрелы израильской армией гражданской инфраструктуры в районе города Хан-Юнис привели к гибели во вторник вечером 13 мирных жителей. Таким образом, число жертв за сутки в этом районе достигло 23, сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

По информации агентства, израильская авиация нанесла удары по четырем домам к западу от Хан-Юниса. Массированному обстрелу подверглось также несколько жилых строений в городском районе Аль-Намсави. Сообщается об артиллерийских ударах по районам Батн-аль-Самин и Нью-Абасан к западу и востоку от Хан-Юниса.

Удары авиации и артиллерии израильской армии, как указывает агентство, были нанесены и по окрестностям больницы "Насера" в Хан-Юнисе. Сообщается о серьезном повреждении медицинского учреждения, в котором искали убежища гражданские.

В общей сложности, как указывает агентство, с начала обострения конфликта 7 октября число погибших в секторе Газа превысило 24,2 тыс., более 61 тыс. человек получили ранения. Еще порядка 8 тыс. числятся пропавшими без вести.