В оперативных службах сообщили о переполненных ранеными солдатами ВСУ больницах Харькова

Представитель оперативных служб уточнил, что это вызвано большими потерями украинских военных на купянском направлении

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Больницы и другие медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал представитель оперативных служб.

Он уточнил, что это вызвано большими потерями ВСУ на купянском направлении.

"Медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными солдатами ВСУ. В том числе их везут в гражданские больницы. Там зачастую многие раненые лежат в коридорах, потому что мест в палатах уже нет", - сказал собеседник агентства.

В Минобороны РФ 16 января сообщили, что ВСУ потеряли на купянском направлении за сутки до 160 человек, за прошлую неделю потери украинской армии превысили 585 человек.