В Японии заявили, что следят за ситуацией вокруг КНДР и ее отношениями с Россией

Генеральный секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси отметил, что его страна "будет тесно сотрудничать с международным сообществом, в первую очередь с США и Республикой Корея"

ТОКИО, 17 января. /ТАСС/. Правительство Японии не комментирует поездку главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию, где ее принял президент РФ Владимир Путин, однако внимательно следит за ситуацией и отношениями Пхеньяна и Москвы. Об этом заявил генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси.

"Что касается деталей и результатов этой встречи, то правительство [Японии] не в том положении, чтобы отвечать [на вопрос]. Однако в том, что касается ситуации вокруг Северной Кореи, в том числе ее отношений с Россией, мы всегда прилагаем усилия для сбора и анализа информации", - сказал он в ответ на вопрос журналиста.

Хаяси добавил, что Токио "будет тесно сотрудничать с международным сообществом, в первую очередь с США и Республикой Корея, в целях полного выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН".

Глава МИД КНДР, которая находится с официальным визитом в РФ с 15 по 17 января, 16 января провела переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава МИД РФ отметил, что Москва ценит поддержку Пхеньяна в контексте специальной военной операции на Украине и рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества двух стран в ООН и на площадках других многосторонних организаций.

В свою очередь Цой Сон Хи подчеркнула важность активизации обменов на разных уровнях и отметила, что на двустороннем саммите в сентябре 2023 года, который прошел на космодроме Восточный, лидер страны Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российский лидер обязательно воспользуется приглашением, а визит может состояться в обозримом будущем, сроки будут дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам.

После переговоров Лаврова и Цой Сон Хи принял Путин, которого они проинформировали о достигнутых договоренностях.