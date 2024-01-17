В КНР заявили, что выборы на Тайване не остановят его воссоединение с материковым Китаем

Официальный представитель канцелярии по делам острова при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа напомнил, что Пекин будет стремиться к окончательному объединению мирным путем

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Результаты недавно состоявшихся выборов главы администрации и депутатов парламента Тайваня не смогут остановить процесс окончательного воссоединения острова с материковым Китаем. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

"Выборы, состоявшиеся на этот раз, не изменят ситуацию в целом и направление в развитии отношений между Пекином Тайбэем, - подчеркнул он на пресс-конференции. - Они не смогут изменить обоюдное стремление к сближению соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива, не остановят преобладающую тенденцию к окончательному объединению родины, которая обязательно воссоединится".

Официальный представитель канцелярии отметил, что стремление сепаратистски настроенных элементов обособить остров от континентальной части КНР "несовместимо с миром в Тайваньском проливе". Он уточнил, что подобные попытки "лишь причинят Тайваню большой вред". По его словам, результаты выборов "полностью продемонстрировали, что [правящая на острове] Демократическая прогрессивная партия (ДПП) не в состоянии представлять Тайвань и всех тайваньских соотечественников".

"Мы решительно и твердо противостоим замыслам сепаратистов добиться так называемой независимости Тайваня, - сказал он. - Нашу способность сокрушить сторонников "движения за независимость Тайваня" и защитить национальный суверенитет невозможно подорвать. Наша воля урегулировать тайваньский вопрос и полностью воссоединить страну неизменна".

Чэнь Биньхуа уточнил, что Пекин будет стремиться к окончательному объединению мирным путем, на основе принципа "одна страна - две системы".