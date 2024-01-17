Al Jazeera: ЦАХАЛ выводит свои силы из города Наблус и лагеря беженцев Балата

По информации телеканала, израильские солдаты конфисковали подорванный ими автомобиль

ДУБАЙ, 17 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выводит свои силы из города Наблус и прилегающего к нему лагеря палестинских беженцев Балата на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские военные конфисковали подорванный ими автомобиль на одной из улиц, ведущей в лагерь беженцев.

Ливанский телеканал Al Mayadeen ранее сообщил, что ЦАХАЛ вел интенсивный обстрел и штурмовал лагерь беженцев Балата. Согласно его информации, израильские военные вели ожесточенные бои с силами палестинского сопротивления. Телеканал отметил, что израильтяне "стянули к лагерю значительное подкрепление" и начали разрушать инфраструктуру при помощи тяжелой военной техники. В ответ палестинцы использовали самодельные взрывные устройства и вели огонь из стрелкового оружия.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.