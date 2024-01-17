Посол КНР: Пекину и Канберре стоит сосредоточиться на позитивной повестке в отношениях

Сяо Цянь считает, что проводимая обеими странами политика "должна стать более активной, прагматичной и объективной"

СИДНЕЙ, 17 января. /ТАСС/. Канберре и Пекину следует поддерживать связь по стратегическим вопросам и сосредоточиться на позитивной повестке в развитии двусторонних отношений. С таким заявлением выступил посол КНР в Австралии Сяо Цянь.

"Дальнейшее развитие двусторонних отношений отвечает фундаментальным интересам наших двух стран и двух народов", - сказал он, выступая перед журналистами.

"Нашим странам необходимо поддерживать связь по стратегическим и всеобъемлющим вопросам, имеющим решающее значение, но при этом сосредоточиться на позитивной повестке и смотреть друг на друга более рационально и дружелюбно", - отметил посол, указав, что проводимая обеими сторонами политика "должна стать более активной, прагматичной и объективной".

Трения между Пекином и Канберрой

В последние годы отношения Китая и Австралии были напряженными. Пекин обеспокоен прежде всего активизацией сотрудничества Канберры с Вашингтоном в области безопасности (трехсторонним военным партнерством Австралии, Великобритании и США), а также планами Соединенных Штатов построить к концу 2026 года на австралийской территории базу для американских стратегических бомбардировщиков B-52. Австралия в свою очередь выражает обеспокоенность растущей активностью КНР в регионе и обвиняет ее в нарушении правил свободного судоходства.

Ситуацию осложняли трения в торговой сфере. Китай ввел высокие пошлины на некоторые ключевые товары из Австралии и ограничил поток туристов после заявления австралийской стороны о необходимости проведения международного расследования обстоятельств и причин распространения коронавируса. После прихода к власти в Австралии нового правительства (в мае 2022 года) отношения между странами стали налаживаться, и Китай отменил часть торговых ограничений.