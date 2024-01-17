В Словакии заявили, что никогда не дадут согласия на лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер-министр республики Роберт Фицо отметил, что намерен отстаивать суверенитет каждой из стран Евросоюза

БУДАПЕШТ, 17 января. /ТАСС/. Словакия никогда не согласится на лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном по итогам их переговоров.

Фицо отверг появившиеся в Брюсселе идеи ущемить Венгрию в правах при голосовании в ЕС или отстранить ее от обязанностей государства - председателя сообщества, которые к ней на полгода должны перейти с 1 июля 2024 года.

"Пока буду возглавлять правительство Словакии, я никогда не соглашусь с нападками на [эту] страну из-за того, что она сражается за свой суверенитет и самостоятельность, пусть даже внутри ЕС. Чтобы лишить Венгрию какого-либо из ее прав [в сообществе], необходимо согласие всех его государств-членов", - напомнил премьер. Он подчеркнул, что намерен отстаивать суверенитет каждой из стран ЕС.