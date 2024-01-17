Эксперт считает, что США и Япония будут мешать провозглашению независимости Тайваня

При этом Токио и Вашингтон будут стараться не допустить военную операцию Пекина в отношении Тайбэя, отметила японский специалист по внешней политике КНР Мадока Фукуда

ТОКИО, 17 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. США и Япония намерены препятствовать провозглашению независимости Тайваня, поскольку это может спровоцировать военный конфликт в зоне острова.

Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказала известный в Японии специалист по внешней политике Китая, профессор токийского Университета Хосэй Мадока Фукуда.

"США и Япония, - сказала она, - после только что состоявшихся выборов на Тайване продолжат свою прежнюю политику в отношении острова. Они будут стараться не допустить военную операцию Пекина в отношении Тайваня. Одновременно Вашингтон и Токио намерены не давать руководству острова подчеркивать его "независимость", что может также спровоцировать применение военной силы со стороны Китая. Иными словами, США и Япония станут проводить политику "двойного сдерживания" в отношении проблемы Тайваня".

В рамках такой политики, отметила Фукуда, США и Япония намерены продолжить активное сотрудничество с властями острова, чтобы не допустить изменения ситуации, сложившейся в этом районе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет название, флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР. Пекин не исключает применения силы в отношении острова в случае попытки провозглашения его независимости в качестве "Республики Тайвань".