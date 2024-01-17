В Миграционную службу МВД Армении обратились свыше 36 тыc. переселенцев из Карабаха

Они намерены получить статус беженца

ЕРЕВАН, 17 января. /ТАСС/. Свыше 36 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха обратились в Миграционную службу МВД Армении для получения статуса беженца. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 16 января было получено 36,2 тыс. заявлений [от вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха]", - отметили в ведомстве.

19 сентября 2023 года началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.