Таиланд выступил за продление перемирия в Газе для доставки гуманитарной помощи

Заместитель премьер-министра страны также обратился к МККК за поддержкой в освобождении восьми своих граждан

БАНГКОК, 17 января. /ТАСС/. Таиланд выступает за продление перемирия в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи нуждающимся. Об этом сообщил МИД королевства по итогам встречи президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяны Сполярич и вице-премьера, министра иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттханукона на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Обе стороны призвали к переговорам о продлении перемирия, чтобы гуманитарная помощь могла быть доставлена нуждающимся. Заместитель премьер-министра также обратился к МККК за дальнейшей поддержкой в освобождении и безопасном возвращении восьми оставшихся заложников из числа граждан Таиланда", - говорится в сообщении таиландского МИД.

При посредничестве властей Египта, Израиля, Ирана, Катара, Малайзии и МККК 29 таиландских заложников, похищенных боевиками палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа, были освобождены и вернулись на родину. В результате вылазки боевиков ХАМАС на территорию Израиля погибли 39 таиландцев.