Военные Индии и КНР дважды вступали в вооруженные столкновения на границе с 2021 года

В ходе вручения наград за отвагу военнослужащим стали известны краткие подробности о "решительной реакции на агрессивное поведение" китайских солдат вдоль линии фактического контроля

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 января. /ТАСС/. Индийские и китайские военнослужащие как минимум дважды с 2021 года вступали в вооруженные столкновения вдоль линии фактического контроля (ЛФК), разделяющей южноазиатскую республику и КНР. Об этом стало известно в ходе трансляции церемонии награждения Западного командования индийских сухопутных войск.

Информация об этих двух вооруженных инцидентах на индийско-китайской границе ранее не сообщалась. Цитаты, зачитанные в ходе вручения наград за отвагу военнослужащим Индии, содержали краткие подробности о том, как "индийские войска решительно отреагировали на агрессивное поведение солдат Народно-освободительной армии Китая вдоль ЛФК". Столкновения произошли в период с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года.

Официальных комментариев со стороны индийских сухопутных войск на этот счет не последовало.

Отсутствие демаркированной границы между КНР и Индией в Гималаях (две страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Нью-Дели заявил об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.

В мае 2020 года в горной области Ладакх на границе Индии и КНР произошли столкновения, которые привели к жертвам с обеих сторон. Нью-Дели и Пекин стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях стороны начали постепенный отвод войск от линии границы. Однако в этом регионе по-прежнему развернуты десятки тысяч военных и современное вооружение с обеих сторон.