В Палестине выразили готовность взять сектор Газа под контроль

Посол в Великобритании Хусам Зомлот отметил, что палестинцы отвергнут любые попытки Израиля рассматривать анклав как отдельное от других палестинских территорий образование

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Палестинская администрация может взять под контроль всю территорию Газы вместе с Западным берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом. Об этом заявил в британской столице посол Палестины в Соединенном Королевстве Хусам Зомлот.

"Сейчас самое время: палестинские власти готовы незамедлительно взять под контроль всю территорию Западного берега реки Иордан, восточного Иерусалима и сектора Газа", - приводит его слова газета The Times. "Мы отказываемся от любых военных или частичных решений проблемы Газы, - отметил Зомлот. - Газа - неотъемлемая часть Государства Палестина, и мы против стремления Израиля отделить сектор от остальных территорий".

Как напоминает издание, на минувшей неделе глава политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о том, что "открыт для идеи" единой палестинской администрации для Газы и Западного берега реки Иордан.

Согласно заявлению Зомлота, палестинцы отвергнут любые попытки Израиля рассматривать анклав как отдельное от других палестинских территорий образование, и что нет необходимости ждать окончания конфликта для их воссоединения.